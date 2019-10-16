شركة الغاز بصنعاء تتحدث عن انفراج وشيك للأزمة

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
الغاز
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت الشركة اليمنية للغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنها وزعت أمس الثلاثاء 183 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة وتسع دينات للمناطق المتداخلة مع الأمانة لتوزيعه على المواطنين.
وذكرت الشركة في بيان أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 30 قاطرة منها ست لأمانة العاصمة و24 لبقية المحافظات.
وفيما يتعلق بشحنة الغاز المستوردة بينت الشركة أنها وزعت 35 دينا غاز للبيع المباشر للمواطنين ومونت 43 طرمبة خاصة بالسيارات والأسطوانات بأمانة العاصمة بكمية 191 ألف و929 لتر بالإضافة إلى تموين المطاعم بستة آلاف و799 أسطوانة.
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