الأربعاء 16 أكتوبر 2019

محكمة حوثية بصنعاء تقضي بالإفراج عن قاتل طفلته ضربا

الخليج 365 ـ صنعاء

أفرجت محكمة بنى مطر الخاضعة لسلطات الحوثيين، أمس، عن مواطن متهم بقتل ابنته “أصيلة النهمي” ضرباً حتى الموت.



وقالت مصادر إعلامية إن القاضي عبدالله السفيانى، أصدر قرار الافراج بالضمان بحجة عدم وجود دليل يثبت قتل الطفلة، وفق مصدر محلي للمشهد اليمني.

وذكرت المصادر أن القاضي قال إن ن ضرب الاب لم يكن نيته القتل وانه ربما سقطت من المسعفين أثناء إسعافها.

يشار إلى بأن تقرير الطبيب الشرعي أكد وجود “تهشم بالعظام وتمزق الطحال وتمزق الاحشاء الداخلية ونزيف داخلي” نتيجة الضرب باداه خشبيه هي ” اداه المحراث”.

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وفي تفاصيل الواقعة اعتدى الاب المتوحش على ابنته بالضرب المبرح مما تسبب في تكسير يدها اليمني واليسرى لأكثر من خمسة كسور، وتهشيم واضح في عظام القدمين ورضوض بالرأس والظهر ولوحظ وجود نزيف داخلي بجسم الطفلة .

وعلى أثر ذلك رفض والدها القيام بإسعافها تكفل أحد أبناء القرية ويدعى أحمد النهمي مع زميل له بنقل الطفلة المصابة على دراجة نارية من قريتها التى تبعد 15كيلو عن مشافي أمانة العاصمة وهي بحالة مزرية جدا .

وذكر أحد السكان المحليين أن والد الطفلة يمارس الضرب والتعذيب منذ فتره لابنتيه الصغيرتين حيث أقدم على حرق وجه اخت المتوفية وضربهما اكثر من مرة بعد أن طلق أمهما قبل سنوات ومازالت الطفلة الاخر تعيش مع زوجة ابيها حتى كتابة هذا البيان.

وحاول المسعفين إنقاذ حياتها بالتنقل بها من عيادة الى اخرى ، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج الا أن جهدهما بات بالفشل اثناء اسعاف الطفلة الى مستشفى القدس الذي فارقت فيه الحياة فور دخولها الساعة الثامنة مساء .

وفور سماع الوفاة أقبل والد الطفلة للتأكد من صحة الخبر فكان رجال الأمن له بالمرصاد فتم القبض عليه وإيداعه سجن إدارة أمن بني مطر.