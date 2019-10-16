صنعاء.. وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الدكتور المقالح

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الدكتور المقالح

متابعات_الخليج 365

ينظم عدد من الاكاديميين والحقوقيين والنشطاء، صباح اليوم الاربعاء، بصنعاء، وقفة تضامنية مع أكاديمي يمني ستيني موقوف في الحبس، بعد محاولات حثيثة لإطلاقه بضمانة حضورية، الا أن القاضي رفضها.

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ودعا النشطاء الى حضور الوقفة الاحتجاجية التي ستقام أمام وزارة العدل الساعة التاسعة، تضامنا مع الدكتور عبد الله المقالح- نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وبرلماني سابق، وفي الستين من عمره، و يعاني من أمراض في القلب.

يشار إلى أن الدكتور المقالح، موقوف في سجن محكمة جنوب غرب أمانة صنعاء، من قبل القاضي جميل القباطي رئيس المحكمة الذي أصدر حكما بحبسه على اعتبار أنه أحد (الضمناء) على الجاني بصيغة فرضها الشيخ المحكم، و ‏الحكم المطلوب تنفيذه هو ( محدّش)، أي 11 دية، مع أن المجني عليها حيّة لم ينلها خدش.