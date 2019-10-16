شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية تثير الغضب عارم في ملهى ليلي حلال مع الخمر و الرقص الحلال في الرياض تثير الغضب عارم(فيديو صادم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية أثارت الغضب بعد نشرها لفيديو لها داخل ملهى ليلي حلال في الرياض وهي تتجول داخله وتقوم بحملة إعلانية له بأنه يحتوي على حمور حلال ورقص حلال، ولم يبق في السعودية العظمى إلا فتح بيوت دعار حلال، وهو الامر الذي فعله بن سلمان فعلا بقرار السما للفتاة السعودية الإقامة في أي فندق بدون محرم ولا علاقات شرعية.

الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الغجتماعي و الذي تم تبادله بشكل واسع في جميع وسائل التواصل سواء على المواقع أو في مجموعات الواتس أب وغيره عن طريق الرسائل المصورة، ظهرت فيه الفتاة وهي منبهرة من الملهى الليلي ومن الخمر الحلال وقالت طلبت الفتاة الواين الحلال الخالي من الكحول.

وصورت كيفية سكب الخمر بطريقة إحترافية لجذب الزبائن الحلال للخمر الحلال والرقص الحلال حسب الشريعة السلمانية الجديدة.

الفيديو أثار غضب النشطاء وعلقوا عليه إلى أين ذهابة لاد الحرمين بفضل الداشر؟ وماذا تبقى لتقوم به السعودية العظمى لتدمير الشباب و الفتيات و الاجيال القادمة؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شابة سعودية تثير الغضب عارم في ملهى ليلي حلال مع الخمر و الرقص الحلال في الرياض تثير الغضب عارم(فيديو صادم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.