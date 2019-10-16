صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يطال تجمعات للمليشيا برازح

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 ـ صعدة قصفا القوات السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 16، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من مسافات بعيدة. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا من جراء القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في محافظة صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

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