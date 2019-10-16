ذمار.. مليشيا الحوثي تمنع المدارس من الاحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الحوثيين متابعات_الخليج 365 منعت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء 15 أكتوبر /تشرين الأول 2019م، مدارس محافظة ذمار الحكومية والخاصة من الاحتفاء بالذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر.

Advertisements ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها، أن مليشيا الحوثي وجهت مدراء المدارس بالمحافظة بعدم السماح للطلاب والمدرسين بإحياء ذكرى 14 أكتوبر المجيدة في الإذاعات المدرسية أو بالفصول. ووفق المصادر فإن المليشيات هددت مدراء المدارس الحكومية بالسجن وتغييرهم بآخرين كبدلاء عنهم، فيما هددت مدراء ومالكي المدارس الخاصة بإغلاق مدارسهم. يذكر أن المليشيات الحوثية منعت الاحتفاء بالذكرى الـ57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة في عموم مدارس محافظة ذمار، بالإضافة إلى منعها لفعاليات وندوات للمؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار.

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