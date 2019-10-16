صنعاء.. المليشيا تلزم خطباء المساجد بالتحشيد لفعالية المولد

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر مطلعة إن مليشيات الحوثي الإرهابية عممت على خطباء المساجد في العاصمة صنعاء بضرورة التحشيد لفعاليتها السياسية القادمة "ذكرى المولد النبوي للعام 1441 هجرية".
وذكرت أن قيادة المليشيا في وزارة الأوقاف والإرشاد المختطفة عقدت، الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً بأمانة العاصمة للتحضير لفعاليتها السياسية للاحتفال بالمولد النبوي.
وأوضحت المصادر إن قيادة المليشيا بالوزارة وجهت مدراء مكاتب الأوقاف بالأمانة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بالحث على التفاعل في التحشيد للاحتفال بذكرى المولد النبوي ليشمل الاحتفال أكبر عدد من مناطقها.
وأشارت المصادر أن قيادة المليشيات شددت على ضرورة الدعوة للاحتفال عبر خطبة الجمعة القادمة والمرشدين والتغطيات الإعلامية المواكبة للأنشطة والفعاليات الخاصة بها التي ستبدأ من 16 صفر حتى الاحتفالية الرئيسية بفعاليتها السياسية على مستوى المحافظات التي تسيطر عليها.
وأكدت المصادر أن قيادة المليشيات أقرت خطة تشتمل قوافل إرشادية ميدانية وقافلة مركزية لدعم عناصر المليشيات بالجبهات وندوات مركزية بالمحافظات الخاصعة لسيطرتها وإصدار مطبوعات خضراء ومجلات حائطية طائفية.
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