مأرب.. قطاع قبلي لناقلات النفط يغرق محافظة شبوة في الظلام

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
مأرب
الخليج 365 ـ مأرب
منذ أسبوعين تعيش محافظة شبوة بكافة مديرياتها انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي؛ نتيجة نفاد الوقود من المحطة الرئيسية بالعاصمة عتق.
ويأتي ذلك الانقطاع بعد أن توقفت محافظة مأرب عن تصدير الديزل إلى كهرباء شبوة، حسب الاتفاق الذي اُبرم خلال الشهرين الماضيين والذي نص على توريد 3 قاطرات من النفط الخام من حقول العقلة مقابل قاطرتي ديزل يومياً.
وأكد مصدر في كهرباء شبوة، أمس، انقطاع التيار الكهربائي بشكل نهائي على المحافظة، مما سبب غضباً وسخطاً شعبياً عارماً من الممارسات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع سلطات مأرب في محاصرة أبناء شبوة عسكرياً وخدماتياً.
وتعيش محافظة شبوة في ظلام دامس وسط عجز الجهات المختصة عن إيجاد حل لهذا العبث.
وكانت مصادر تحدثت أن قطاعاً قبلياً ينفذه بن عوشان في مأرب يحتجز منذ أسبوعين نحو 9 قاطرات ديزل مخصصة لكهرباء شبوة.
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