أمهات المختطفين تناشد المنظمات الحقوقية لإنقاذ المخفيين قسراً لدى ميليشيا الحوثي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أمهات المختطفين

متابعات_الخليج 365

ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين الثلاثاء، المنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان لإنقاذ المختطفين والمخفيين قسراً لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.



وقالت الرابطة في بيان صحفي، إن "ميليشيا الحوثي المسلحة تستمر باختطاف المئات من المدنيين، وتمر عليهم السنوات وهم خلف القضبان دون وجه حق".

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وأوضح البيان، أن المختطفين القابعين في سجن احتياطي الثورة بالعاصمة صنعاء، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ 4 أيام "احتجاجاً على طول أمد اختطافهم غير القانوني مطالبين سرعة إطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكامل".

وأشار البيان إلى أنه ورغم الوعود المتكررة لهم من قبل الحوثيين بالإفراج "إلا إنها وعود كاذبة".

ودعا البيان الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى إنجاز ملف المختطفين والسير فيه بخطى متسارعة حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وحملت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ميليشيا الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.