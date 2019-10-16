شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعيدون ”عامل الإمام” لـ ”جباية المزارعين” بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعادت مليشيا الحوثي "عامل الإمام " لـ "جباية المزارعين" بصنعاء، من خلال أخذ الزكوات وحصر الأراضي الزراعية وفرض اتاوات إضافية لتمويل حروبهم العبثية والتكسب غير المشروع "الفساد ".

وقال مصدر محلي لـ " المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء، أن مشرف الحوثيين في منطقتي المحاقرة وضبوه التابعتين لمديرية سنحان، جنوب العاصمة صنعاء كانوا أول المتضررين من مشرف الحوثي "عامل الإمام الجديد" والذي بدأ بعمل مشاكل مع المزارعين .

وأضاف المصدر أن مشادات كلامية وتهديدات تمت بين مشرف الحوثيين أبو نجوم والمزارعين بعد مطالبة الأول لهم بتسليم الاتاوات وخاصة الأراضي الزراعية الموقوفة .

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وأشار المصدر الى أن الحوثيين قاموا بعد ذلك بحملة أمنية لتعزيز موقف المشرف الحوثي لابتزاز المزارعين والذي يحاول الحوثيين جرهم إلى الفقر كالذي عملوه بالموظفين في إطار سياسية إفقار سلالي واخضاع جائر لليمنيين .

وكانت مصادر، أفادت خروج حملات حوثية أخرى إلى مناطق عدة في محافظة صنعاء منها مديريات سنحان وبني بهلول وبني مطر للغرض ذاته .

الجدير ذكره أن الحوثيين يحاولون جاهدين إعادة ممارسات السيادة للسلالة الامامية على حساب حياة اليمنيين.