شكرا لبحثكم عن خبر تدمير 3 أطقم عسكرية لمليشيات الحوثي في جبهة الفاخر وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات المشتركة ، من تدمير 3 أطقم عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الفاخر شمال غرب قعطبة.

وأفادت مصادر محلية، أن القوات المشترمة تمكنت من تدمير ثلاثة أطقم لميليشات الحوثي أحدهما يحمل مدفع م/ط عيار 23 مم في محيط مدينة الفاخر شمال غرب قعطبة.

وأضافت المصادر، سقوط عدد كبير من القتلي والجرحى كانوا على متن الأطقم العسكرية التابعة للمليشيات.

وأشارت المصادر، إلى أنه اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولفتت المصادر، إلى أن اندلاع المواجهات بسبب محاولة تسلل حوثية إلى مواقع القوات المشتركة في حبيل الكلب ولكمة عُثمان المطلة على مدينة الفاخر .

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