شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد لشركة النفط بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت شركة النفط اليمنية بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الثلاثاء، ما تناقلته بعض المواقع الاخبارية ووسائل الإعلام من أخبار كاذبة عن مزاعم إطلاق 10 سفن نفطية.

وقالت الشركة في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني" أن التحالف العربي لايزال يحتجز 11 سفينة نفطية في عرض البحر منذ أكثر من 60 يوما بإجمالي (93000) طن بنزين وكمية (170000)طن ديزل.

وحملت الشركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن كافة الآثار الكارثية الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها الى ميناء الحديدة رغم تفتيشها والتصريح بدخولها.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها أعلنت في وقت متأخر الإثنين، السماح بدخول 10 سفن محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة.

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واتهمت الحكومة الحوثيين بإيقاف السفن العشر لمنع التجار من الالتزام بتطبيق قرارها رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في مناطق الحوثيين.

وشددت الحكومة، على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.

وأكدت الحكومة على أهمية استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة، واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.

وتشهد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا أزمة مشتقات نفطية وغاز منزلي منذ أكثر من شهر.