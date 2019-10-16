شكرا لبحثكم عن خبر 117 لاجئ صومالي يغادرون ميناء عدن إلى بلادهم ضمن برنامج الإعادة الطوعية للاجئين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادر صباح اليوم الثلاثاء عبر ميناء عدن الى بلادهم ضمن برنامج الإعادة الطوعية للاجئين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية .

وكان مركز الملك سلمان قد عمل على اعادة الفي لاجئ صومالي الى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018 م ؛ شمل عودة الفي لاجئ صومالي كانوا مقيمين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بعد هروبهم لليمن منذ مطلع التسعينات اثر الحرب الاهلية في الصومال الشقيق .

وبرنامج الاعادة الطوعية للاجئين الصوماليين هو لمن رغب في العودة طواعيتا الى الصومال يشمل نقلهم من عدن عبر البحر الى جمهورية الصومال ؛ ليتم بعد ذلك نقلهم الى مختلف المقاطعات الصومالية حسب مقر سكنهم براً وجواً .