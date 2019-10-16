نائب رئيس الجمهورية يلتقي سفيرة ألمانيا ويؤكد حرص الشرعية على السلام

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

نائب رئيس الجمهورية يلتقي سفيرة ألمانيا ويؤكد حرص الشرعية على السلام



ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى اليمن كارولا مولر المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها جهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واستمرار جهود استعادة الدولة اليمنية من أيدي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيراً إلى الدور الأخوي الصادق للسعودية في هذا الإطار ومساعيها الحثيثة لرأب الصدع وتوحيد صف اليمنيين للاتجاه نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

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ونوه نائب الرئيس إلى العلاقات المتينة التي تربط اليمن وألمانيا الاتحادية ومجالات التعاون المختلفة وحرص الشرعية على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وجدد نائب الرئيس في اللقاء التأكيد على تمسك الشرعية بالسلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث باعتباره الخيار الأمثل لأمن اليمن واستقراره ولردع مشاريع إيران التخريبية في بلادنا والمنطقة.

وأكدت السفيرة الألمانية دعم ومساندة بلادها المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى استعداد بلادها تعزيز مجالات التعاون المختلفة.