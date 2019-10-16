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شكرا لبحثكم عن خبر بسبب صنعاء ..”ليالي عدن” في ”الرياض” تثير مغردين يمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اثار حساب موسم الرياض بتويتر مغردين يمنيين وذلك على خلفية نشره صورة لفعالية ليالي عدن ضمن فعاليات موسم الرياض الا ان الحساب وضع صورة للعاصمة صنعاء بدلا من عدن
وقال مغرد :" حد يخبر هؤلاء ان هذه صنعاء مع ان قدر عدن مثل صنعاء والعكس في قلوبنا"
وقال مغرد اخر :" الصورة صنعاء والكتابة عدن امر غريب" .
وقالت هيئة الترفيه في اعلانها عن "ليالي عدن" "انها من فعاليات الفنون والثقافة التي يتضمنها موسم الرياض "ليالي عدن"، التي صُممت بأجواء خاصة تنقل الزوار من الرياض إلى عدن دون طائرة، بل باستحضار التراث اليمني الأصيل والفنون العدنية من القانون والمزمار والعود، لتعزز المتعة بوجود المأكولات الشعبية اليمنية، وتستهدف جميع الفئات في البوليفارد بمنطقة الرياض، وذلك من الخميس 17 أكتوبر حتى15 ديسمبر، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً".
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