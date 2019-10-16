شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يوضح سبب رفض ”الكريمي” صرف رواتب منتسبي الداخلية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر خاص في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، سبب امتناع الكريمي عن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والأمن .

وقال المصدر، ان "الكريمي" تفاجئ أثناء مقارنة كشوفات المرتبات المرسلة إليه؛ حيث عثر في الكشوفات على أسماء مزدوجة كثيرة للمستفيدين من الصرف، الأمر اضطرهم إعادتها إلى الجهات التي أصدرتها لغربلتها .

وطمأن الكريمي الى أن الصرف سوف يتم عند استلامه الكشوفات الجديدة من الجهات المذكورة.

ويتوقع أن تؤدي العملية الى ارباكات كثيرة في إدارات الجهات المعنية بسبب مصير المبالغ المسترجعة واعادة توزيع الأفراد العسكريين بحسب رغباتهم او الجهات والوحدات العسكرية التي يفضلون التجنيد فيها.

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وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال قبل ايام أنه تم مخاطبة البنك لصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري أغسطس وسبتمبر.

وقال المصدر أنه" تم مخاطبة محافظ البنك المركزي بتاريخ (٥ أكتوبر ٢٠١٩م) لصرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية لشهري اغطسطس وسبتمبر" .

وقال أن قيادة الوزارة تسعى جاهدة لصرف المرتبات عبر مصرف الكريمي ليصل إلى كافة منتسبي الوزارة رغم العديد من الصعوبات التي يفتعلها المخربين لإستغلال معاناة منتسبي الداخلية .