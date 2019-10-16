شكرا لبحثكم عن خبر صعدة.. مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين بعدة غارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بعدة غارات مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية بصعدة.

وقال مصدر عسكري، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على مواقع المليشيات الحوثية في مديرية مجز وثلاث غارات أخرى في مديرية الظاهر بالمحافظة. وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدة عناصر حوثية، إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم.

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