شكرا لبحثكم عن خبر مندوب حوثي في كل ” أراضي زراعية”.. حيلة حوثية جديدة لفرض اتاوات اضافية على المزارعين (وثيقة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ابتكرت مليشيا الحوثي الانقلابية، حيلة جديدة لابتزاز المزارعين وفرض اتاوات مالية جديدة.
وحصل "المشهد اليمني" على مذكرة حوثية تفيد بتوجيهات موظفيها بالتواجد إلى جانب حصادات الحبوب والاستقطاع عينا لما أسمته "زكاة الحبوب" بعد استحداثها لما يسمى بالهيئة العامة للزكاة.
وفي المذكرة الموجهة إلى كل مدراء عموم المديريات في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتها بتحصيل زكاة الحبوب العينية لموسم 2019، وتنعكس على كل المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطاتها.
وفقا للمذكرة فقد تم إبلاغ مدراء فروع الهيئة والأمناء بالمديريات "التواجد إلى جانب الحصادات" لتقرير الزكاة على المواطنين والتحصيل منهم عينا.
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