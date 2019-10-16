شكرا لبحثكم عن خبر حادثة مؤلمة في حديقة السبعين ضحيتها طفلة من ”ذوي الاحتياجات الخاصة”..تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة في صنعاء، عن حادثة أليمة تعرضت لها فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة الأربعاء الماضي أثناء مشاركتها في رحلة ترفيهية في مدينة ألعاب حديقة السبعين.

وقال المصادر أن أحد الكراسي لعبة "القطار" خرج من مكانه أثناء لعب الأطفال وسقطت فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة من فوق القطار، ماأدى إلى إصابتها بإصابات متفاوتة تسببت نزيف داخلي، نقلت على اثرها للمستشفى الذي لاتزال راقدة فيه حتى الآن. والآن هي مرقدة في أحد المستشفيات الخاصة.

وطالبت المصادر السلطات المعنية الإشراف على أعمال الصيانة للألعاب المتهالكة في حديقة ألعاب السبعين وباقي الحدائق لضمان عدم تكرار نفس الحادثة.

وشهدت حديقة السبعين حوادث كثيرة من بينها حالات وفاة بماس كهربائي بسبب تهالك الألعاب في الحديقة.