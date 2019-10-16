شكرا لبحثكم عن خبر ”بائع الماء”.. الموهوب عمرو أحمد في مواجهة مع ”والده” أمام القضاء بعد أن رفض تسفيره إلى لبنان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مقربة من الفنان اليمني الصغير" عمرو أحمد" أنه يواجه صعوبة في السفر إلى لبنان بسبب رفض والده .

وبحسب الناشط خطاب البارع فأن الفنان عمرو احمد "بائع الماء" سيتوجه اليوم الى المحكمة بدلا من لبنان ..للوقوف وجهاً لوجه أمام والده في المحكمة، بعدما رفعت والدته ضده دعوى للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان.

وكان "عمرو" قد ظهر في فيديو يطالب من والده السماح له بالسفر إلى لبنان.

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وتقول بعض المصادر أن والد "عمرو" وأمه منفصلين عن بعض.

وتبنى الفنان والموزع الموسيقي "صبحي محمد" رعاية الموهوب "عمرو" ودعاه إلى لبنان لتدريبه على الآلات الموسيقية وتسجيل أغاني على نفقته.

وبرز الموهبة بعد تسجيل فيديو له وهو يغني أثناء ماكان يبيع الماء في شوارع صنعاء، لتتلقفه وسائل الإعلام ويتسع على نطاق واسع في الأوساط الفنية.