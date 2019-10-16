شكرا لبحثكم عن خبر ”داء الكلب” وباء آخر يضرب إب .. تسجيل 2000 حالة إصابة ووفاة حالتين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفت حالتين وأصيب نحو ألفي حالة بداء الكلب في محافظة إب، وسط اليمن، خلال الأشهر الماضية.

وقال مصدر في مكتب الصحة بإب، إن المكتب سجل حالتي وفا وتسجيل ألفي حالة إصابة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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وتشهد محافظة إب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والتعرض لعضات الكلاب، نتيجة إنتشار الكلاب الضالة والمسعورة بمختلف مديريات المحافظة بما في ذلك مديرية الظهار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه مكتب الصحة في المحافظة من شحة وانعدام الأمصال الخاصة بداء الكلب وارتفاع أسعارها في الصيدليات الخارجية بشكل كبير.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية داء الكلب بأنه مرض حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويسبّبه فيروس، والبرّية وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش.