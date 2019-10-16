داء الكلب.. وباء آخر يضرب إب وتسجيل 2000 حالة إصابة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

توفت حالتين وأصيب نحو ألفي حالة بداء الكلب في محافظة إب، وسط اليمن، خلال الأشهر الماضية.



وقال مصدر في مكتب الصحة بإب، إن المكتب سجل حالتي وفا وتسجيل ألفي حالة إصابة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

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وتشهد محافظة إب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والتعرض لعضات الكلاب، نتيجة إنتشار الكلاب الضالة والمسعورة بمختلف مديريات المحافظة بما في ذلك مديرية الظهار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه مكتب الصحة في المحافظة من شحة وانعدام الأمصال الخاصة بداء الكلب وارتفاع أسعارها في الصيدليات الخارجية بشكل كبير.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية داء الكلب بأنه مرض حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويسبّبه فيروس، والبرّية وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش.