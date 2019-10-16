شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تهاجم صالة ”عزاء” وتختطف 90 مواطن في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الاثنين، صالة عزاء في محافظة ذمار، جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت صالة عزاء"الجملي" لأسرة "الهروج" في مدينة ذمار، وسط المدينة واعتقلت نحو 90 مواطنا، بينهم اهالي المتوفي، ونقلتهم الى قسم الوحدة شرقي المدينة.

Advertisements

وافادت المصادر ان عشرات المسلحين الحوثيين هاجموا عزاء لأبناء قبيلة الهروج، ميفعة عنس، في صالة الجملي وسط المدينة، وقاموا باعتقال نحو 90 مواطن من قرى مختلفه، بينهم جميع اهالي المتوفي الذين كانوا متواجدين في العزاء.

وافادت مصادر ان اهالي قبيلة الهروج، اقاموا مراسم عزاء في مدينة ذمار لقريبهم " محمد علوي الهروجي" الذي توفي الخميس الماضي بمرض عضال في مدينة مأرب،وفق ماذكره المصدر أونلاين.

وذكرت المصادر أن المتوفي " محمد علوي الهروجي " كان قد تعرض للإختطاف من قبل الحوثيين في مدنية ذمار في شهر سبتمبر 2016 وظل في المعتقل لديهم قرابة العامين، ثم تم الافراج عنه بتبادل في منتصف العام 2018م، بعد ان تعرض للتعذيب الشديد، اصيب على اثره بأمراض عديدة كانت سببا في معاناته وسفره الى الأردن للعلاج ثم العودة الى مارب ثم الوفاة.