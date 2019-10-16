شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. أطول إنسان يمني قديماً وحديثاً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لـ مواطنان يمنيان يُقال أنهم الأطول قامة في اليمن قديماً وحديثاً.

ونشر النشطاء صورة للمواطن اليمني، عامر محمد مصلح الصباحي، والذي يظهر في الصورة أدنى.

وبحسب المؤرخون فإن عامر الصباحي من أبناء رداع، منطقه الرياشيه، التابعة لمحافظة البيضاء، عاش هناك فتره من الزمن ثم انتقل إلى صنعاء وعاش فيها بقيت حياته ،فعرف باسم (عامر الطويل) وتوفا فيها.

وفي الصورة الأخرى يظهر المواطن اليمني، عامر قروعل، وهو ايضاً من أبنا رداع، محافظة البيضاء.

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وأشارت المصادر إلى أن الصورة الثانية التقطت عام ١٩٦٦م في استيديو الوريث، وهي لعامر قروعل وبجانبه الملازم محمد العمراني أحد المناضلين في لواء الثوره.

وبحسب المصادر فإن عامر قروعل هو أحد المرافقين الشخصين للعقيد يحيى النهمي قائد الواء رداع.