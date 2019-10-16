شكرا لبحثكم عن خبر بعد خمس سنوات توقف .. شركة صافر تستعد لاستئناف تصدير النفط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول في شركة صافر، الثلاثاء، إن الشركة الحكومية استكملت الترتيبات الفنية لاستئناف عملية تصدير النفط الخام، للمرة الأولى منذ توقفها مطلع العام 2015 بسبب الحرب.

وأفاد المصدر بأن الشركة بالتعاون مع الحكومة والسلطة المحلية ووزارة الدفاع، استكملت الترتيبات الفنية والأمنية لتصدير النفط الخام مشيراً الى انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تصدير أول شحنة بكمية قدرها 5 آلاف برميل موضحاً بأنه سيتم رفع الكميات تدريجيا للوصول إلى 15 ألف برميل يومياً

Advertisements

وبحسب المصدر فسيتم نقل الكميات برا إلى منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة، ثم سيتم ضخها عبر أنبوب النفط من هناك إلى ميناء "النشيمة".

وكان قد توقف تصدير النفط الخام من حقول صافر النفطية منذ مطلع العام 2015، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في البلاد.

وكانت صافر تصدر نحو 200 ألف برميل نفط يوميا عبر أنبوب النفط الممتد إلى الميناء العائم في رأس، وهو إجمالي الكميات التي كانت تنتجها صافر والشركات المستثمرة الأخرى من مختلف الحقول.