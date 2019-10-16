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وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه إلى الرياض لتوقيع اتفاق جدة
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
توجه فجر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس.
وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان أصدره منذ قليل، أن الوفد ضم كلاً من: "ناصر الخبجي، علي الكثيري، عبد الرحمن اليافعي، عدنان الكاف، محمد الغيثي".
ومن المتوقع أن تتضمن زيارة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض، التوقيع على الاتفاق النهائي مع الحكومة الشرعية.
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