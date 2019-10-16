وزير الدفاع : نحاصر الحوثيين بالحديدة ونقف على أبواب صنعاء

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، الثلاثاء، إن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة الوطن ضد الميليشيات الحوثية والمشروع الفارسي، وإنها "تُحاصر الميليشيات في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب الوطن".



وأكد المقدشي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة قادرون على استكمال وتحرير الوطن والحفاظ على مكتسباته وحماية سيادته وسلامة أراضيه.

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وأوضح أن الجيش الوطني هو صمام أمن الوطن، وأن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تتخلى عن واجباتها الدستورية والوطنية وتنفيذ المهام الموكلة إليها في أي زمان ومكان ومواجهة الميليشيات المتمردة ومشاريع الخراب وجماعات الإرهاب والتطرف.

وثمن وزير الدفاع اليمني، دعم السعودية لإعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، منوها بوقفتها "الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه وعرضه، وتضحياتهم الغالية إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة".