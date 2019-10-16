بالأسماء.. وصول ستة وزراء في الحكومة إلى حضرموت تمهيدا لعودة البقية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

وصل إلى محافظة حضرموت شرقي البلاد، مساء الثلاثاء، ستة وزراء في الحكومة الشرعية قادمين من المملكة العربية السعودية.

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ويأتي ذلك تمهيدًا لعودة كاملة للحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية.

وأوضحت مصادر صحافية، أن الوزراء الذين وصلوا إلى سيئون هم: وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، وزير الكهرباء محمد العناني، وزير الصحة ناصر باعوم، وزير التعليم العالي عبدالرحمن باسلامة، وزير الثروة السمكية فهد كفاين، وزير الثقافة مروان دماج.

وقالت المصادر، إن حضور الوزراء الستة يأتي للاطلاع على المشاريع الجارية في محافظة حضرموت، وفقًا لقطاع كل وزارة، والممولة من حصة المحافظة من مبيعاتها من النفط، إضافة إلى كونه على ما يبدو تمهيدًا لعودة كاملة للحكومة اليمنية إلى الداخل، بعد توقيع اتفاق جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك زيارة مرتقبة للوزراء إلى مديريات ساحل حضرموت، وتحديدا مدينة المكلا عاصمة المحافظة.