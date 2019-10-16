أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميليشيا الحوثي خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 15 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

بالصور.. "التوجيه المعنوي" بمحور تعز يزور وحدات الجيش في جبهات المحافظةhttps://www.elyamnelaraby.com/427003/ وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمرhttps://www.elyamnelaraby.com/427007/ معهد حضرموت للتدريب النفطي يدشن اولى دوراته بالمعهد الصناعي بفوةhttps://www.elyamnelaraby.com/427011/ رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدوليhttps://www.elyamnelaraby.com/427012/ افتتاح معهد تدريب معاينة مسرح الجريمة والأدلة الجنائية بالمهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/427014/ تنظيم محاظرة بشرطة المهرة حول الأدلة الجنائية والبصمة الوراثيةhttps://www.elyamnelaraby.com/427017/ عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تواصل زياراتها الميدانية جنوب الحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/426730/ مختطفون ينفذون إضراباً عن الطعام في سجون بصنعاء ويطالبون المنظمات الانسانية إنقاذهمhttps://www.elyamnelaraby.com/426733/ Advertisements تعز.. والدة الحقوقي "وسيم اليماني" تعلن اضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح ابنها https://www.elyamnelaraby.com/426748 أمن الضليعة يلقي القبض على مطلوب في قضية جنائيةhttps://www.elyamnelaraby.com/426755/ الإفراج عن قائد عصابة متورطة باستهداف عناصر أمنية بمأربhttps://www.elyamnelaraby.com/426756/ أحرار أبين يجوبون شوارع المدينة احتفاء بذكرى 14 أكتوبرhttps://www.elyamnelaraby.com/426757/ التحالف ينقل 156 شخصا من أبناء سقطرى عالقين بالمهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/426758/ عدم الالتزام بقواعد القيادة يتسبب بوقع حادث مروري بمفرق فوة القديمة بالمكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/426759/ محافظ سقطرى يمنع دخول الاجانب للجزيرة دون فيزة.. وثيقةhttps://www.elyamnelaraby.com/426760/ إنتقالي شبوة يصدر بيانا حول قمع الإخوان للاحتجاجاتhttps://www.elyamnelaraby.com/426761/ افشال محاولة تهريب 10 آلاف جواز سفر من عدن إلى تعزhttps://www.elyamnelaraby.com/426763 وفاة لاعب ناشئ في نادي وحدة عدن غرقاً في البحرhttps://www.elyamnelaraby.com/426768/ الصوفي وعبدون يفتتحان معاملا للحوسبة ويتفقدان سير العمل في محور فوة بالمكلاhttps://www.elyamnelaraby.com/426769/ قائد العسكرية الثالثة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم بمحافظة البيضاءhttps://www.elyamnelaraby.com/426773/ # اليمن # شبوة # الحديدة # البيضاء # عدن # تعز # حضرموت # الخليج 365 # التحالف # الهلال # . # المهرة # الاتحاد # الإخوان # الطعام # وحدات الجيش # جنوب الحديدة # أبين # الهلال الأحمر الإماراتي # مجلس النواب # وزير الخارجية # المدينة # سقطرى

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