شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تزوجت أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال وكان يكبرها بـ 28 عام إلا أنها لم تكتف بالحياة المرفهة التى كانت تنتظرها.

كان من الممكن أن تكون حياتها مثل حياة الأميرات الخياليات فى القصص العربية. كان من الممكن أن تستمتع بحياة هادئة فى قصر من الذهب، هذه هى حكاية الأميرة السعودية زوجة الوليد بن طلال.

الفيديو التالي يرصد التفاصيل الكاملة لحياة الاميرة أميرة الطويل :

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