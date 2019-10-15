[الأربعاء 16 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الأربعاء 16 أكتوبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى. القاهرة- سيئون : الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. سيئون - سقطرى : الإقلاع: 09:30 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة: سقطرى - سيئون : الإقلاع: 11:45 ظهرا. الوصول : 13:00 ظهرا. سيئون - القاهرة: الإقلاع: 14:00 ظهرا. الوصول : 16:45 مساء. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة- عدن . الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع: 07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. Advertisements رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة:عدن- جدة. الإقلاع: 16:30 مساء . الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة- عــدن . الإقلاع: 19:30 مساء(توقيت جــدة). الوصول: 21:30 مساء. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة: عـدن- القاهرة. الإقلاع: 22:30 مساء. الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الخميس.



المشهد اليمني - متابعة خاصة 2019-10-15 22:52:46 ينشر "المشهد اليمني" مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

سيئون - سقطرى :

الإقلاع: 09:30 صباحا. الوصول: 10:45 صباحا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة:

سقطرى - سيئون :

الإقلاع: 11:45 ظهرا. الوصول : 13:00 ظهرا.

سيئون - القاهرة:

الإقلاع: 14:00 ظهرا. الوصول : 16:45 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع: 07:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة:عدن- جدة.

الإقلاع: 16:30 مساء .

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة: جدة- عــدن .

الإقلاع: 19:30 مساء(توقيت جــدة).

الوصول: 21:30 مساء.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن- القاهرة.

الإقلاع: 22:30 مساء.

الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الخميس.

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