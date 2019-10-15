بعد توقفها منذ 2015.. منشأة "صافر " تستعد لاستئناف تصدير النفط

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

شركة صافر النفطية اليمنية

الخليج 365 - مأرب

قال مصدر مسؤول في شركة صافر النفطية اليمنية، أن الشركة تشارف على الانتهاء من استكمال ترتيبات فنية لاستئناف تصدير النفط الخام، للمرة الأولى منذ توقفها 2015.



وأكد المصدر أنه " من المقرر تصدير أول شحنة بكمية قدرها 5 آلاف برميل، وسيتم رفع الكميات تدريجيا للوصول إلى 15 ألف برميل يومياً".

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مشيراً إلى أن "الكميات سيتم نقلها عن طريق البر إلى منطقة عياذ في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، حيث سيتم ضخها عبر أنبوب النفط من هناك إلى ميناء النشيمة ".

وكانت صافر قبل الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس في اليمن، توقفت عن تصدير النفط الخام بسبب الصراع.

وكانت الشركة تصدر 200 ألف برميل نفط يومياً عبر أنبوب النفط الممتد إلى الميناء العائم في رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

يذكر أن 200 ألف برميل نفط كانت تصدرها شركة صافر يومياً هي إجمالي الكميات التي كانت تنتجها بالإضافة إلى إنتاج الشركات المستثمرة الأخرى من كل الحقول في اليمن.