محافط أرخبيل سقطرى يلتقي بفريق الموروث الثقافي للأرخبيل

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس

الخليج 365 - سقطرى

التقى محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس الثلاثاء، بمكتبه في ديوان المحافظة بالفريق المختص بتوثيق المعالم الاثرية والثقافية في الارخبيل برئاسة مدير عام مكتب الآثار في المحافظة احمد العرقبي ومنسق المشروع علي محفرهين وعضو الفريق اهداب سالم سعيد.

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وفي اللقاء أستمع محروس الى عرض مفصل حول التقرير الذي أعده فريق الموروث الثقافي في الأرخبيل والذي يشمل توثيق 352 معلم أثري وألعاب شعبية تقليدية سقطرية.

من جانبه رحب المحافظ محروس بالفريق والعمل الدئوب الذي قام به في إيصال توثيق الثقافة السقطرية للعالم والتي تعد جزء لايتجزاء من الثقافه اليمنية والعربية.

كما حث الفريق على مواصلة المشوار وبذل مزيد من الجهود في نقل الثقافة السقطرية والتاريخ السقطري ويعتبر هذا التقرير خطوة مهمة في تدوين وتوثيق الثقافات ونقلها للأجيال.

يأتي هذا اللقاء بعد مشاركات دولية حثيثة قام بها الفريق في توثيق الثقافة السقطرية في المحافل والمنظمات الدولية وحضور محافظ المحافظة عدد من الندوات العالمية المختصة بالشأن.