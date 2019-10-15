توزيع مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الإمارات غربي حضرموت

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الثلاثاء، توزيع مساعداتها الاغاثية بعدد من المناطق والقرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك من اجل التخفيف من معاناتهم وتأمين قوت يومهم بعد أن فقد الكثير منهم المقومات الأساسية للحياة نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي بسبب الازمة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة، اليوم الثلاثاء ٢٥٠٠ كيس دقيق، يزن (٧٥ طن، استفادت منها مئات الأسر المحتاجة والمتضررة.
واعرب عدد من المستفدين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تلمس احتياجاتهم ورفع معاناتهم وتقديم المساعدات القيمة التي تواصل تقديمها في مختلف المجالات وحرصها على المساهمة فى رفع المعاناة عن اهالي حضرموت.
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