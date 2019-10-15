لقور: وفد الانتقالي يغادر إلى الرياض للتوقيع على الإتفاق بينه وبين الحكومة 

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

حسين بن لقور

الخليج 365 - خاص

قال السياسي الجنوبي الدكتور "حسين بن لقور"، إن وفد المجلس الانتقالي، يغادر مدينة جدة السعودية منتصف الليلة متوجها إلى الرياض لوضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على الإتفاق بين المجلس وحكومة الرئيس هادي.

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وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أن الإتفاق يشمل جوانب سياسية وعسكرية و إدارية تهدف إلى الدفع بالمواجهة مع الحوثة نحو مسارها الصحيح".

ومن جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لتوقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة الشرعية.

وقال مسهور: "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سينتقل للعاصمة السعودية الرياض استعداداً لمراسم توقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة اليمنية".

وكانت قد اكدت مصادر أخرى ان العاصمة السعودية الرياض ستشهد يوم الخميس، القادم توقيع مسودة الاتفاق بين الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي جاء بعد مشاورات بين الطرفين وبرعاية سعودية اماراتية استمرت اكثر من شهر في مدينة جدة .