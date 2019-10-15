افتتاح  الدوري التنشيطي لأندية محافظة المهرة

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
منافسات الدوري التنشيطي لكرة القدم لأندية محافظة المهرة
الخليج 365 - المهرة
انطلقت يوم أمس منافسات الدوري التنشيطي لكرة القدم لأندية محافظة المهرة برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت وبدعم من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة وبحضور الوكيل الأول للمحافظة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري.
وجمع لقاء الإفتتاح فريقي الساحل من سيحوت وحوف على ملعب مخبال بمدينة الغيضة، انتهى اللقاء لمصلحة الساحل بهدف نظيف سجله اللاعب ياسر العكيشي في د. 10 من زمن الشوط الثاني .
قدم الفريقان مباراة كبيرة وأظهر لاعبو الفريقين فواصل عديدة من المهارات الكروية الفردية، مع تبادل الهجمات طوال شوطي المباراة وكان فريق الساحل الأخطر والأفضل من خلال سيطرته الميدانية على مجريات اللقاء على بساط المستطيل الأخضر بعد تعشيب الملعب، وتمكن فريق الساحل القادم من روابي مديرية سيحوت من الفوز بنتيجة المباراة بهدف وحيد ليودع أول ثلاث نقاط في رصيده ويظفر بكأس الذكرى ال56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
وفي نهاية المباراة قام الوكيل الأول الأستاذ مختار بن عويّض بتسليم كابتن فريق الساحل كأس 14 اكتوبر .
وبين شوطي المباراة قدم أشبال لعبة التايكواندو عرضا رائعا نال استحسان الجمهور، كما تم سحب جائزة للجمهور وهي ثلاجة منزلية مقدمة من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.
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