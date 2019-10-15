عبدون يتفقد سير الدراسة في مديريات شرق حضرموت

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
جمال سالم عبدون
الخليج 365 - المكـلا
تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت جمال سالم عبدون عدد من مدارس مديرية الريدة وقصيعر شزقي المحافظة.
وأشار الوكيل عبدون إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق المتابعة الاشراف الميداني للعملية التربوية والتعليمية والاطلاع عن كثب على واجبات واعمال التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات وما قطع من مقررات دراسية ضمن خطة التقويم الوزاري وحصيلة الاختبار الشهري الاول .
مؤكداً أن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم سعت إلى توفير كل مقومات ونجاح العملية الدراسية وبما يلبي احتياجات الطلاب والتلاميذ والطالبات والتلميذات وتتاح لهم مواصلة تعليميهن خاصة بالمناطق والقرى النائية .
مثنياً على مستوى الإنضباط والألتزام من قبل المعلمين والمعلمات في تأدية رسالتهم التربوية داخل حجرات الدرس .
حاثاً الطلاب والتلاميذ على بذل مزيداً من الجد والاجتهاد لتحقيق نتائج مشرفة في التحصيل العلمي ,موجهاً بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية بتلك المدارس
ونوه وكيل الوزارة مدير تربية حضرموت أن مديرية الريدة وقصيعر حظيت وتحظى بالعديد من المشروعات التربوية والتعليمية كغيرها من المديريات في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير المعامل المختبرية والحوسبة وتوفير الكادر التدريسي المؤهل من ابناء المناطق لتغطية الحجز في العملية التدريسية لجميع مدارس وثانويات المديرية ووفقاً للمتاح بدعم ورعاية كريمة من الراعي الاول للتعليم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .
كما قام الوكيل عبدون بمعية مرافقيه بزيارة لعدد من المدارس التي تشهد تدخلات نوعية في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة.
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