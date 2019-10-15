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تنظيم محاظرة بشرطة المهرة حول الأدلة الجنائية والبصمة الوراثية

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

محاظرة بشرطة المهرة

تنظيم محاظرة بشرطة المهرة حول الأدلة الجنائية والبصمة الوراثية

الخليج 365 - المهرة

نظمت  إدارة الأمن العام وشرطة المهرة محاضرة في الأدلة الجنائية والبصمة الوراثية في خدمة العدالة والأمن قدمها الدكتور محسن بن سليمان العامري خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى محكمة الجنايات الدولية لاهاي هولندا .

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وتناولت المحاضرة شرحا واف عن مراحل تطوير العمل الجنائي وتطرق إلى خطوات معاينة مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي في كشف خيوط الجريمة والأدلة الجنائية والمادية وقيمتها في كشف المجرم وما من شأنه مساعده  الزملاء في الأدلة الجنائية ورفع قدراتهم للحد من نسبة  الجريمة  وتأهيل كوادر البحث الجنائي بالمحافظة.

واستهدفت الدورة ضباط من الأمن العام والقضاء ومحامين  وطلاب كلية القانون ودكاتره من كلية التربية بالمحافظة.

حضر تدشين المحاضرة الأخوة سالم نيمر الأمين العام للمجلس المحلي واللواء أحمد  المهوي  مدير عام شرطة المهرة سابقاً والمقدم أحمد علي رعفيت مدير البحث الجنائي والرائد مراد كلشات مدير أمن الغيظة.

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