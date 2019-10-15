افتتاح معهد تدريب معاينة مسرح الجريمة والأدلة الجنائية بالمهرة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

جانب من الافتتاح

الخليج 365 - المهرة

افتتح وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان اليوم معهد تدريب معاينة مسرح الجريمة والأدلة الجنائية بإدارة البحث الجنائي برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ اامحافظة.

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وقدم بن عليان شكره للسلطة المحلية وشرطة سلطنة عمان على دعمهم للمعهد بالأجهزة و الآلات الكشفية الحديثه وتدريب وتأهيل كوادر من أبناء المحافظ كمدريبين معتمدين في المعهد حيث تم تدريب 20 كادرا من البحث الجنائي كمعاينين لمسرح الجريمة وتحليل الأسلوب الجرمي.

وتحدث مدير المعهد الملازم أول ماهر بن ربيع مرحبا بجميع الضيوف والضباط والافراد من جميع الوحدات العسكرية، مقدما شكره للسلطه المحليه و شرطة سلطنة عمان على دعمهم للمعهد.

كما قدم بن ربيع شرح واف عن المعهد وعن إنجازات فريق الأدلة الجنائية والبحث الجنائي بالمحافظة الذي استطاع الكشف عن ملابسات العديد من الجرائم رغم شح الإمكانيات والظروف الصعبة من خلال الدورات التدريبية والحفاظ على مسرح الجريمة ورفع الآثار المادية الموجودة وتحليل الأسلوب الجرمي وإجراء التحقيقات.

واضاف بن ربيع أن من أهم أهداف المعهد تدريب وتأهيل رجال الأمن بالمحافظة في كيفية التعامل مع مسرح الجريمة باعتباره الصندوق الأسود ومجمع الأسرار الذي من خلاله يمكن التوصل إلى مرتكبي الجريمة ومعرفة الدوافع وراء ارتكابها .