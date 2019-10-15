رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
البركاني
الخليج 365 - متابعات
التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم في بلجراد رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون.
بحث الجانبان الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين مجلس النواب اليمني والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها.
وتطرق البركاني الى ما تمر به اليمن من ظروف عصيبة وطالب بتقديم الدعم الفني للمجلس بما يمكنه من القيام بمهامه، مستعرضا الادوار المهمة لمجلس النواب منذ ازمة ٢٠١١ وما يعول عليه من دور فاعل لدعم جهود الحل السياسي وانهاء الانقلاب واعادة الامن والاستقرار وسيادة القانون في اليمن.
فيما أشارت غابرييلا بارون الى حرص الاتحاد البرلماني على تحقيق السلام في اليمن وانهاء معاناة اليمنيين بما فيهم البرلمانيين.
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