شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس ضيقة وجريئة .. ‘‘سما المصري’’ تمارس ‘‘المحظور’’ وتنشر (فيديو فاضح) من برج إيفل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو جديد لها، يرصد رحلتها فى العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد أثناء زيارتها للتحفة المعمارية التاريخية "برج ايفل".

وظهرت سما المصري فى الفيديو، وهي ترتدي ملابس ضيقة جريئة، وظهرت وهي تسير فى شوارع باريس، حتى وصلت إلأى برج ايفل، والتقطت سما المصري عدد من الصور مع عدد من المصريين هناك، كما أخذت جولة فى كافة أرجاء برج ايفل.



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