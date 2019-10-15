معهد حضرموت للتدريب النفطي يدشن اولى دوراته بالمعهد الصناعي بفوة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

دورة تدريبية بعنوان قياس الكثافة والوزن النوعي API للنفط الخام

الخليج 365 - المكـلا

دشنت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر دورة تدريبية بعنوان (قياس الكثافة والوزن النوعي API للنفط الخام ومنتجاته السائلة بواسطة جهاز الهيدرومتر ASTM1298) لطلاب قسم النفط والغاز بالمعهد الصناعي بفوه .

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وجاء ذلك بحضور الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وعوض وحدين عميد المعهد، وعدنان الكلدي مدير ادارة التدريب بمكتب الوزارة، والمهندس ربيع بادعام مدير البرامج والتطوير بمركز هبتك.

من جانبه استهل التدشين عميد المعهد بكلمة افتتاحية رحب فيها بقيادة مكتب الوزارة وممثل مركز حضرموت للتدريب النفطي وتحدث عن اهمية التدريب للطلاب بما يتوافق مع سوق العمل ,وحث الطلاب على الاستفادة من اقامة هذه الدورات لتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم ,واردف الدكتور عبدالباقي الحوثري باستعداد مكتب الوزارة لاقامة مثل هذه الدورات وتعزيز اواصر الشراكة مع مركز.حضرموت للتدريب النفطي ,لتنفيذ عدد من الدورات التي يحتاجها طلاب المعهد كل حسب تخصصه.

وتشمل هذه الدورة التدريب العملي على جهاز الهيدروميتر الذي يقيس الكثافة والوزن النوعي للنفط الخام ومنتجات البترول السائلة.

حضر الدورة 30 مشاركا من طلاب قسم النفط والغاز بالمعهد الصناعي .