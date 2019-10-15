بالصور.. "التوجيه المعنوي" بمحور تعز يزور وحدات الجيش في جبهات المحافظة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 التوجيه المعنوي بمحور تعز تعز - الخليج 365 أنهت اليوم الثلاثاء، الفرق التابعة لشعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز زياراتها الميدانية للوحدات العسكرية في جميع جبهات المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي للعام التدريبي 2019م. وتهدف الزيارة- التي تأتي بالتزامن مع احتفالات شعبنا بأعياد ثورة26 سبتمبر و14أكتوبر و30من نوفمبر- إلى تعزيز مستوى الانضباط والجاهزية واليقظة لدى أبطال الجيش الوطني. Advertisements ونقل فريق التوجيه لأبطال الجيش تهاني قيادة وزارة الدفاع ومحور تعز، بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. وحثت فرق التوجيه المعنوي، أبطال الجيش على التسلح بالوعي الوطني والروح المعنوية والصمود لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الوطن.

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