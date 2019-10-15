مسهور: الانتقالي يستعد لتوقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة الشرعية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور

الخليج 365 - خاص

أكد الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لتوقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة الشرعية.



وقال مسهور: "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سينتقل للعاصمة السعودية الرياض استعداداً لمراسم توقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة اليمنية".

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وكانت قد اكدت مصادر أخرى ان العاصمة السعودية الرياض ستشهد يوم الخميس، القادم توقيع مسودة الاتفاق بين الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي جاء بعد مشاورات بين الطرفين وبرعاية سعودية اماراتية استمرت اكثر من شهر في مدينة جدة .

المصادر قالت ان الاتفاق الذي من المتوقع ان ينهي حقبة من الصراع في المحافظات الجنوبية ويساهم في توحيد الصف ضد مليشيا الحوثي سيكون برعاية المملكة العربية السعودية وحضور ممثلي الدول الراعية ومبعوث الأمين العام للأمم التحدة مارتن غريفت .

كما توقعت المصادر ان يحضر الملك سلمان حفل التوقيع بنفسه .

وكانت ابرز النقاط التي تم التوافق عليها في الرياض بحسب مصادر مطلعة، تتضمن انسحاب كافة القوات الشمالية من الجنوب الى خطوط التماس مع الحوثي، اشراك المجلس الانتقالي في حكومة الكفاءات وادارة المحافظات المحررة ضمن لجنة من التحالف العربي، دمج قوات الملجس الانتقالي ضمن وزارة الداخلية والدفاع، اشراك الانتقالي في مفاوضات الحل النهائي، تغيير الحكومة الحالية بحكومة كفاءات من 20 وزير، تتولى قوات الانتقالي المتمثلة في النخب والاحزمة الأمنية مسؤولية الحفاظ على الأمن في الجنوب تحت اشراف وزارة الداخلية، كافة لايرادات من كل المحافظات يتم تحويلها الى البنك المركزي في عدن .