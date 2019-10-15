عاجل| أمطار رعدية على مدن ساحل حضرموت في هذه الأثناء

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الخليج 365

أفاد مراسل "الخليج 365" في حضرموت، أن مدن الساحل تشهد في هذه الأثناء أمطارا غزيرة، يصاحبها برق كثيف ورعد.



وقال مراسلنا إن هذه الأمطار تأتي بالتزامن مع التوقعات الجوية التي أصدرتها غرفة الإرصاد والإنذار المبكر بساحل حضرموت مساء الثلاثاء 15 أكتوبر.

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وبحسب مراسلنا، فإن الأجواء المائلة للحرارة منذ صباح اليوم، تغيرت نحو الباردة عقب هطول الأمطار من مغرب الثلاثاء.

ومن جانبها، قالت غرفة الارصاد والانذار المبكر بمحافظة حضرموت: "إن التوقعات العددية تشير الى امتداد حزام هوائي رطب مصدره اضطراب طبقات الجو المنخفضة والوسطى".

وأضافت ستؤثر على مرتفعات وارياف ساحل حضرموت بامطار متفاوتة بين الخفيفة الى المتوسطة تتحول الى غزيرة على بعض المناطق ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء تمتد لبعض مديريات الساحل بهطولات مطرية متفرقة".

ونبهت غرفة الارصاد والانذار المبكر المواطنين بعدم المجازفة بعبور مجاري الاودية حال غزارة الامطار، واتباع تعليمات السلامة من خطر العواصف الرعدية.