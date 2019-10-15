البحسني ينعي رجل الخير الشيخ مهدي بارجاء إمام وخطيب جامع سيئون سابقاً 

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

حضرموت - الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، رجل الخير فضيلة الشيخ مهدي محمد بن مسعود بارجاء إمام وخطيب جامع سيئون سابقاً الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 95 عاماً قضاها في خدمة الدين وتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت.

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ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الشيخ مهدي بارجاء من مواليد مدينة سيئون عام 1924م تلقى تعليمه على يد والده القاضي محمد بن مسعود بارجاء ، ثم تولى دور الإمامة والخطابة وتعليم القرآن الكريم بجامع سيئون لأكثر من خمسين عاماً.

وعُرف بأخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة التي مكنته من إمتلاك علاقات اجتماعية واسعة ومكانة مرموقة في نفوس كافة شرائح المجتمع ، كما عمل بالقضاء ، ويعد من أعلام وادي حضرموت وقامة باسقة قدّم الكثير للأجيال وأسهم في خدمة مجتمعه في نشر الدعوة وتعليم القرآن الكريم.

وابتهل المحافظ الى المولى تعالى بأن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.