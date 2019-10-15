"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء 

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الأربعاء الموافق 16 اكتوبر 2019م كالتالي:

رقم الرحله 607 خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. Advertisements سيئون - القاهره: الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :1630 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1930 مساء . (توقيت جــده) الوصول: 2130 مساء. رقم الرحله 608 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :2230 مساء. الوصول: 0100 فجر اليوم التالي الخميس الموافق 17 اكتوبر.

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