شكرا لمتابعة خبر وردنا الأن : بعد ظهوره في عزاء "الفغم".. جهة سيادية تنفذ إجراءً صادمًا ضد الأمير محمد بن نايف يفاجئ السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فوجئ السعوديون، اليوم الأربعاء، بإجراء صادم ضد ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، بعد ظهوره في عزاء اللواء في الحرس الملكي، عبد العزيز الفغم.



واحتفى السعوديون بظهور الأمير محمد بن نايف، وأطلقوا هاشتاغًا حمل اسمه "#محمد_بن_نايف" وتداولوا خلاله صوره وفيديوهاته أثناء تقديمه واجب العزاء لأسرة "الفغم".

وتصدر هاشتاغ "#محمد_بن_نايف" قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في "تويتر" السعودية بـ113 ألف تغريدة؛ متفوقًا على كل الأحداث الرياضية والسياسية في السعودية.



وعقب تصدر هاشتاغ محمد بن نايف وإمكانية وصول التغريدات إلى أكثر من نصف مليون، أقدمت إدارة "تويتر" على حذف الهاشتاغ بشكل صادم وتغييره باسم "#محمد_بن_ناصر"، دون أسباب واضحة.

وأحدث قرار إدارة "تويتر" حالة من الصدمة والغموض بين السعوديين، مرجحين أن تكون جهة سيادية في الإمارات هي التي طلبت من الشركة حذف هاشتاغ محمد بن نايف، الذي احتفى بهِ السعوديون على نطاق واسع.

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واتهم ناشطون إدارة "تويتر" التي تتخذ من دبي مقرًا لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، بالانصياع لرغبات حكومات عربية وخليجية في محاولة تضليل الرأي العام، وإخفاء آراء الشعوب.



يشار إلى أن هاشتاغ محمد بن نايف، شهد تفاعلًا واسعًا مع ظهور ولي العهد السعودي السابق، فيما أكدت الصور والفيديوهات مدى شعبيته لدى السعوديين

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