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محاولة انتحار اثنين من نزلاء سجن الأمن السياسي في إب

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كشف مصدر محلي بمحافظة إب، اليوم الثلاثاء، عن محاولة انتحار اثنين من المختطفين لدى مليشيا الحوثي الانتحار بسجن انفرادي.

وقال المصدر، لـ"يمن شباب نت": إن "اثنين من المختطفين من نزلاء سجن الأمن السياسي بمحافظة إب حاولا شنق نفسيهما وهما مصطفى الهمداني ومقدام القحيف".

وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى وهما في غيبوبة.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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