محاولة انتحار اثنين من نزلاء سجن الأمن السياسي في إب

كشف مصدر محلي بمحافظة إب، اليوم الثلاثاء، عن محاولة انتحار اثنين من المختطفين لدى مليشيا الحوثي الانتحار بسجن انفرادي.
وقال المصدر، لـ"يمن شباب نت": إن "اثنين من المختطفين من نزلاء سجن الأمن السياسي بمحافظة إب حاولا شنق نفسيهما وهما مصطفى الهمداني ومقدام القحيف".
وأشار إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى وهما في غيبوبة.
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