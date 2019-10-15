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مصرع وجرح العديد من عناصر الحوثي بمنطقة الفاخر بالضالع 

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

مصرع وجرح العديد من عناصر الحوثي بمنطقة الفاخر بالضالع 

الضالع - الخليج 365

لقي العديد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء مصرعهم وجرح آخرين اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع القوات المشتركة في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وقال النقيب عياد الجعدي في اللواء 30 مدرع وفق" المركز الاعلامي لجبهة الضالع ، ان القوات الجنوبية المشتركة كبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة ، في الارواح والعتاد ، اثناء محاولتهم التسلل الى مواقع تبة عثمان ، وحبيل العبدي بمنطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة. 

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وأكد النقيب الجعدي ان العديد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل الى مواقع القوات الجنوبية المشتركة في حبيل العبدي ، وتبة عثمان شمالي وجنوب مدينة الفاخر. 

موكدا ان معظم القتلى من مليشيات الحوثي أطفال ، الذي قامت المليشيات الحوثية بالزج فيهم بالمعركة ، حيث اوهموهم بان منطقة الفاخر تحت سيطرتهم. 

واوضح النقيب عياد الجعدي ان العديد من قتلى وجرحى المليشيات شمالي مواقع القوات الجنوبية المشتركة في تبة عثمان وحبيل العبدي مرمية ، لم تستطيع المليشيات انتشالها. 

يأتي ذلك بعد كسرت القوات الجنوبية المشتركة محاولة التسلل لمليشيا الحوثي وتكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد ،وفرار العديد منهم، باتجاه بيت الشرجي ، وبإتجاه محافظة اب.   

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